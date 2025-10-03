Бывшая солистка «Фабрики» рассказала о борьбе со стрессом при помощи мычания в ванне

Певица Сати Казанова заявила, что снимает стресс мычанием в ванне

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о своем способе снять стресс, ее цитирует StarHit.

Исполнительница поделилась, что в моменты, «когда ее накрывает» — «все бесит, энергии ноль, хочется всех послать» — она прибегает к ритуалу, который в ее жизни «возник сам по себе». «Когда эмоционально-психически я на дне, иду в ванную, набираю горячую воду с пеной, зажигаю свечи, ложусь и… начинаю мычать, просто мычать. Никаких песен, никаких мелодий, просто выпускаю из себя какие-то звуки и даю им быть», — заявила Казанова.

Она добавила, что иногда мычание переходит в стон, рев или рыдания. «Это может длиться больше или меньше по времени, но зато после этого… будто кто-то перезагрузил систему! Энергия возвращается, мысли проясняются, тело становится легким», — отметила певица, уточнив, что вместе с этим начинает ощущать «хорошую тишину».

Ранее Сати Казанова впервые показала лицо дочери. При этом имя ребенка исполнительница и ее супруг-фотограф Стефано Тиоццо не раскрыли.