Экс-солистка «Фабрики» впервые показала лицо дочери

Певица Сати Казанова впервые показала лицо дочери

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова впервые показала лицо дочери. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом имя ребенка исполнительница и ее супруг-фотограф Стефано Тиоццо на данный момент не раскрывают.

Ранее Сати Казанова рассказала о потере ребенка.

В октябре 2024 года стало известно, что Казанова стала мамой, роды прошли в домашних условиях. Певица рассказала о присутствии и поддержке мужа.