Сати Казанова рассказала о присутствии мужа на родах

Сати Казанова заявила, что ее муж-итальянец присутствовал на родах их ребенка

Известная певица Сати Казанова, которая недавно стала мамой, рассказала, что ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, присутствовал на родах. Об этом она сообщила в интервью изданию Hello!

Казанова рассказала, что Тиоццо сразу был готов помогать супруге во время самого ответственного и волнительного момента. По ее словам, муж хотел испытать «этот мощнейший импульс любви».

«Он говорит, что мужчины многое теряют, когда не присутствуют на родах своих любимых. И, если бы не он, мне было бы намного сложнее. Рядом с ней я была спокойна, хотя я и по своей натуре сложностей не боюсь», — поделилась певица.

Также она добавила, что Стефано делал ей специальный массаж поясницы, чтобы снять болевые ощущения. Сати впервые стала мамой 23 октября 2024 года.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов.