Экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов

Певица Сати Казанова рассказала, что сбросила 10 килограммов после родов

Певица Сати Казанова, известная по выступлениям в музыкальной группе «Фабрика», раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов. Об этом она рассказала (на момент написания новости публикация была удалена) в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость призналась, что похудела на 10 килограммов. При этом экс-солистка «Фабрики» уточнила, что намерена снижать вес постепенно. «И то не до изначальных 53 килограммов. Мне уже неинтересно быть просто худощавой. Я теперь хочу мышечную массу», — высказалась она.

В то же время Казанова рассказала, что восстанавливать фигуру ей помогает доула. «Подвязывания таза и живота свивальником очень круто работает! Также мне будет помогать остеопат. А позже уже подключу тренировки», — заключила звезда.

В октябре Дина Саева раскрыла свой вес во время подготовки к выходу на подиум. Сообщалось, что 25-летняя инфлюэнсерша намерена дебютировать в качестве модели.