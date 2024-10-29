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13:25, 29 октября 2024Ценности

Дина Саева раскрыла свой вес во время подготовки к выходу на подиум

Блогерша Дина Саева раскрыла, что весит 51,7 килограмма

Кадр: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева раскрыла свой вес во время подготовки к выходу на подиум. Соответствующая информация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 25-летняя инфлюэнсерша намерена дебютировать в качестве модели. При этом она рассказала, что уже сейчас готовится к данному событию. Так, звезда разместила кадр, на котором встала на весы. На снимке видно, что Саева похудела до 51,7 килограмма.

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«Последние дни вес практически не двигается с мертвой точки. Вчера, честно говоря, не удержалась и съела две шаурмы, хотя и без майонеза, так что, считайте, чистый белок», — призналась она.

Ранее в октябре Дина Саева показала усыпанное прыщами лицо и объяснила причину недуга. Инфлюэнсерша пояснила, что воспаления появились после депиляции.

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      Екатерина Ештокина
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