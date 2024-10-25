Блогерша Дина Саева показала усыпанное прыщами лицо после депиляции

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала усыпанное прыщами лицо и объяснила причину недуга. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша разметила снимок, на котором запечатлела крупным планом лицо без макияжа и с многочисленными высыпаниями. При этом она пояснила, что воспаления появились после депиляции. «Убрала я, значит, в салоне маленькие пушистые волоски», — пояснила звезда.

Ранее в октябре Дина Саева показала фигуру после набранных килограммов и раскрыла свой вес. Звезда продемонстрировала свою фигуру в кремовом фитнес-костюме, а также поделилась снимком, на котором был показан вес 55,4 килограмма.