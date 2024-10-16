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18:19, 16 октября 2024Ценности

Дина Саева показала фигуру после набранных килограммов и раскрыла свой вес

Блогерша Дина Саева призналась, что весит 55,4 килограмма после жизни в Европе

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фигуру после набранных килограммов и раскрыла свой вес. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша рассказала, что регулярно ела пиццу, пока жила в Европе, в связи с чем набрала лишний вес. «Пиццы, пасты и кофе с молоком на завтрак, обед и ужин в Европе не пройдут без следа. Хочу вернуть свои 48 килограммов», — призналась она.

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При этом звезда продемонстрировала свою фигуру в кремовом фитнес-костюме, а также поделилась снимком, на котором видно, что Саева весит 55,4 килограмма.

В сентябре Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке. Инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых запечатлена в черном кроп-топе бренда Diesel, оформленном многочисленными отверстиями.

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      Екатерина Ештокина
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