Блогерша Дина Саева призналась, что весит 55,4 килограмма после жизни в Европе

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фигуру после набранных килограммов и раскрыла свой вес. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша рассказала, что регулярно ела пиццу, пока жила в Европе, в связи с чем набрала лишний вес. «Пиццы, пасты и кофе с молоком на завтрак, обед и ужин в Европе не пройдут без следа. Хочу вернуть свои 48 килограммов», — призналась она.

При этом звезда продемонстрировала свою фигуру в кремовом фитнес-костюме, а также поделилась снимком, на котором видно, что Саева весит 55,4 килограмма.

В сентябре Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке. Инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых запечатлена в черном кроп-топе бренда Diesel, оформленном многочисленными отверстиями.