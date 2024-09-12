Российская блогерша Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых запечатлена в черном кроп-топе бренда Diesel, оформленном многочисленными дырами. Кроме того, она примерила красную мини-юбку с изображением белых зубов из ассортимента марки KM 20, черный кожаный плащ и высокие сапоги в ковбойском стиле.

При этом знаменитость сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду. Также она распустила волосы и уложила их в «мокрую» прическу.

Ранее блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снялась в откровенном нижнем белье. Тогда 31-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бюстгальтере, стрингах с заниженной талией, чулках и перчатках выше локтя.