Блогерша Лерчек снялась в нижнем белье и со змеей на шее

31-летняя блогерша Лерчек снялась в откровенном нижнем белье и со змеей на шее

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных фото в черном бюстгальтере, стрингах с заниженной талией, чулках и перчатках выше локтя. Также она примерила белое полупрозрачное боди. При этом на шее у сетевой знаменитости оказалась змея.

В свою очередь, блогерша позировала в прозрачной стеклянной емкости, наполненной водой.

Ранее в сентябре Лерчек заявила, что захотела сделать новую пластическую операцию.