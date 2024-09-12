Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 12 сентября 2024Ценности

Блогерша Лерчек снялась в нижнем белье и со змеей на шее

31-летняя блогерша Лерчек снялась в откровенном нижнем белье и со змеей на шее

Фото: @lerchek_life

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных фото в черном бюстгальтере, стрингах с заниженной талией, чулках и перчатках выше локтя. Также она примерила белое полупрозрачное боди. При этом на шее у сетевой знаменитости оказалась змея.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

В свою очередь, блогерша позировала в прозрачной стеклянной емкости, наполненной водой.

Ранее в сентябре Лерчек заявила, что захотела сделать новую пластическую операцию.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      Бойцы ВС России уничтожили танк Abrams с помощью «шайтан-трубы» и «полторашки бензина»

      В Британии правительство Стармера назвали отвратительным из-за помощи Украине

      На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе вспыхнул пожар

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше