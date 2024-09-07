Блогерша Лерчек захотела сделать новую пластическую операцию

Блогерша Лерчек заявила, что хочет сделать пластическую операцию груди

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) захотела сделать пластическую операцию груди. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Чекалиной, при помощи хирургического вмешательства она собирается исправить последствия прошлой операции. Однако она пожаловалась, что из-за активного образа жизни не может найти время для проведения процедуры.

«2016 год, были круги Allergan, но в 2022 году во время беременности левый имплант порвался. В 2023-м я поставила анатомы, но спустя два месяца импланты начали переворачиваться и жить своей жизнью. Нужна переделка», — написала Лерчек.

Ранее блогерша рассказала, что решила удалить несколько родинок, в том числе на лице, которую некоторые принимали за бородавку. Затем она продемонстрировала результат в видео. На кадрах можно заметить небольшой шрам на месте образования.