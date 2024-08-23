Блогерша Лерчек неожиданно изменила внешность и показала результат

Блогерша Лерчек удалила родинку на лице и показала результат

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, неожиданно изменила внешность и показала результат. Соответствующие публикации появились в сторис (на момент написания новости были удалены) ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша рассказала, что решила удалить несколько родинок, в том числе на лице. «Попрощаюсь со своей родинкой на лице, с которой почти всю жизнь. Многие считают, что это бородавка, но это не бородавка. Страшно, конечно, но я решилась это сделать. Она раньше была маленькая, еще с детства, потом росла и росла. Я даже не знаю, как потом на себя смотреть без родинки. Я обязательно сдам ее на гистологию», — призналась она.

Затем звезда продемонстрировала результат, лежа на медицинской кушетке. В ролике видно, что в области подбородка на месте удаления родинки присутствует небольшой шрам. «Удаляли с лидокаином, вообще не больно», — поделились Чекалина.

Ранее в августе блогерша Лерчек снялась в нижнем белье после похудения и раскрыла свой вес. Инфлюэнсерша запечатлела себя в ванной комнате после возвращения с проекта «Звезды в джунглях», съемки которого проходили в Колумбии.

