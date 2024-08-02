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18:43, 2 августа 2024Ценности

Блогерша Лерчек снялась в нижнем белье после похудения и раскрыла свой вес

31-летняя блогерша Лерчек снялась в нижнем белье и без макияжа после похудения

Кадр: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снялась в нижнем белье после похудения и раскрыла свой вес. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в ванной комнате после возвращения с проекта «Звезды в джунглях», съемки которого проходили в Колумбии. Она надела белый топ-бра на тонких бретелях и стринги V-образной формы, показав кубики пресса на животе и фигуру с разных сторон. В то же время она отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

При этом сетевая знаменитость также отметила, что похудела на шесть килограммов и в данный момент весит 46,9 килограмма. «На самом деле надо чуть-чуть поправиться», — заявила при этом блогерша.

Известно, что Валерия Чекалина официально развелась с мужем Артемом Чекалиным 10 июля. Блогеры подписали соглашение, согласно которому их трое детей будут жить с матерью, но продолжат проводить половину времени с отцом.

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      Карина Черных
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