Блогерша Лерчек снялась обнаженной после развода

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделилась снимками в откровенном образе после новостей о разводе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость снялась обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. К телу инфлюэнсера прикрепили шипы разной длины, на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes,а волосы уложили в гладкий пучок.

«На связи ваша Лерчек. Сегодня без длинных постов, а просто стих, который сам рвался на бумагу. Надеюсь, вы не будете смеяться, ведь всегда сложно делиться таким и оголять душу. Тело — намного легче», — высказалась блогерша в описании к посту.

Валерия и Артем Чекалины официально развелись 10 июля. Блогеры подписали соглашение, согласно которому их трое детей будут жить с матерью, но проводить половину времени продолжат с отцом.