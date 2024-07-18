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09:44, 18 июля 2024Ценности

Блогерша Лерчек снялась обнаженной после развода

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделилась снимками в откровенном образе после новостей о разводе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость снялась обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. К телу инфлюэнсера прикрепили шипы разной длины, на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes,а волосы уложили в гладкий пучок.

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«На связи ваша Лерчек. Сегодня без длинных постов, а просто стих, который сам рвался на бумагу. Надеюсь, вы не будете смеяться, ведь всегда сложно делиться таким и оголять душу. Тело — намного легче», — высказалась блогерша в описании к посту.

Валерия и Артем Чекалины официально развелись 10 июля. Блогеры подписали соглашение, согласно которому их трое детей будут жить с матерью, но проводить половину времени продолжат с отцом.

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      Карина Черных
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