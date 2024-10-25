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16:38, 25 октября 2024Культура

Звезда группы «Фабрика» стала мамой

Экс-певица «Фабрики» Сати Казанова стала мамой, роды прошли в домашних условиях

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Сати Казанова, известная по выступлениям в музыкальной группе «Фабрика», стала мамой. Об этом артистка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сати рассказала, что у них с итальянским фотографом Стефано Тиоццо родилась дочь. Имя малышки певица не назвала, но известно, что роды проходили в домашних «лотосовых» условиях в одной из известных столичных клиник.

«Всегда мечтала о домашних родах. Родовой блок за минуту превратился в целый храм со свечами и звучанием сакральных мантр. Муж был рядом все время», — сообщила Казанова.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в 2017 году, о беременности певицы стало известно летом.

Ранее сообщалось, что артистка напугала подписчиков рассказом о необычной диете на яблоках с гвоздями.

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      Андрей Шеньшаков
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