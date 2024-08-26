Беременная Сати Казанова напугала подписчиков диетой из яблок с гвоздями

Беременная певица Сати Казанова рассказала, что питается яблоками с гвоздями

Беременная певица Сати Казанова рассказала о необычной диете. Рецептом она поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам экс-звезды группы «Фабрика», для поднятия уровня гемоглобина она ест яблоки, которые на 10 дней протыкаются обычными строительными гвоздями.

«Я решилась и скушала такое яблоко. На вкус вполне нормально, есть привкус гвоздей (откуда я знаю этот вкус, не спрашивайте). А потом я обнаружила добрый знак: зубы и язык были черными, еле смыла щеткой», — сообщила артистка.

По словам Сати, даже медицинские работники ее заверяли, что такая процедура реально помогает, впрочем, в комментариях к посту многие выразили переживания о здоровье певицы и опасности таких экспериментов.

Ранее стало известно, что Казанова отсудила деньги за отмену своего концерта в день траура по «Крокусу»