Сати Казанова отсудила деньги за отмену своего концерта в день траура по «Крокусу»

Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в день траура после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Иск артистки удовлетворен полностью, отметил источник. Арбитражный суд Москвы признал, что организаторы несостоявшегося шоу «неосновательно» обогатились и должны вернуть деньги за мероприятие.

Концерт Казановой должен был пройти в клубе «Баунс» 24 марта, но дата была объявлена в России днем общенационального траура. Ивент-пространство Omega Events сообщило представителям исполнительницы об отмене мероприятия, предложив перенести его на другую дату.

Однако, по словам организаторов, команда Казановой продолжала настаивать на проведении концерта, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду пространства. Певице отказали в возврате средств, указав на то, что выступление не состоялось «по независящим от них обстоятельствам», и это не предусмотрено по условиям договора.

Сама артистка назвала клеветой заявления сотрудников площадки, что она настаивала на концерте после теракта. Казанова пояснила, что лишь хочет вернуть средства за аренду согласно закону.