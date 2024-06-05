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10:58, 5 июня 2024Культура

Звезда «Фабрики звезд» потребовала деньги за сорвавшийся из-за «Крокуса» концерт

Shot: Сати Казанова потребовала компенсировать отмену концерта из-за «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова потребовала компенсацию в размере более полумиллиона рублей за отмену своего концерта на фоне трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Концерт Казановой должен был пройти в клубе «Баунс» 24 марта, но дата была объявлена в России днем общенационального траура. По данным канала, ивент-пространство Omega Events сообщило представителям исполнительницы об отмене мероприятия, предложив перенести его на другую дату.

Однако, по словам организаторов, команда певицы продолжала настаивать на проведении концерта, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду пространства. Певице отказали в возврате средств, указав на то, что выступление не состоялось «по независящим от них обстоятельствам», и это не предусмотрено по условиям договора.

В связи с этим Казанова решила обратиться в суд, где потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей.

Ранее при входе на концерт рок-группы «Пикник», который перенесли с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности — мероприятие состоялось в концертном зале «Live Арена» в Москве.

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      Варвара Кошечкина
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