На перенесенном из-за теракта концерте «Пикника» усилили контроль

На перенесенном из-за теракта в «Live Арена» концерте «Пикника» усилили контроль

При входе на концерт рок-группы «Пикник», который перенесли с 22 марта после теракта в «Крокус сити холле», усилили меры безопасности — мероприятие состоялось в концертном зале «Live Арена» в Москве, сообщает РИА Новости.

Кроме того, зрителей попросили выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать. Возле концертного зала по периметру дежурили сотрудники полиции.

Ранее группа заверила, что концерт пройдет в «режиме усиленной охраны». Билеты на концерты группы, которые должны были пройти 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек.