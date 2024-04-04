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16:08, 4 апреля 2024Культура

Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве

Группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня на «Live Арена»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

Группа «Пикник» проведет в Москве первый после теракта в «Крокус Сити Холле» концерт. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на сотрудницу концертного зала.

Уточняется, что мероприятие пройдет 1 июня на «Live Арена». «В ближайшее время появится информация на нашем сайте. В скором времени также откроется продажа билетов на концерт», — рассказала сотрудница.

Она заверила, что концерт пройдет в «режиме усиленной охраны». Билеты на концерты группы, которые должны были пройти 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

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      Варвара Кошечкина
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