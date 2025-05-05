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17:17, 5 мая 2025Культура

Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

Звезда «Фабрики» Сати Казанова заявила, что перенесла замершую беременность
Андрей Шеньшаков
Сати Казанова

Сати Казанова. Кадр: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о потере ребенка. Об этом артистка сообщила в интервью YouTube-каналу Светланы Бондарчук.

По словам Казановой, они со своим супругом долгое время пытались зачать, беременность у нее наступила после семи лет отношений. Однако на сроке около 10 недель певице диагностировали прекращение развития плода.

«У меня была замершая беременность около трех лет назад. Я очень болезненно тогда это перенесла. С другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства», — призналась Сати.

В октябре 2024 года стало известно, что Сати Казанова стала мамой, роды прошли в домашних условиях. Певица рассказала о присутствии и поддержке мужа.

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