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21:11, 25 июня 2026Интернет и СМИ

В Германии оценили отказ Зеленского от участия в конференции по Украине

BZ: Отказ Зеленского от конференции в польском Гданьске указывает на раскол в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в конференции по украинскому вопросу в польском Гданьске указывает на раскол среди союзников Киева. Об этом написало издание из Германии Berliner Zeitung.

Журналисты BZ отметили, что спустя более четырех лет после начала конфликта европейское единство становится все более хрупким.

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«Представьте себе следующую ситуацию: европейцы организуют конференцию по Украине, на которую выделяются миллиарды, а лидер страны, которую предстоит восстанавливать, просто остается дома. <…> Отсутствие Зеленского посылает миру — и, кстати, Москве — весьма примечательный сигнал», — подчеркивается в публикации.

Ранее в польском Гданьске начался антиукраинский протест на фоне конференции по Украине, проходящей в городе. По словам очевидца, участники акции вышли с плакатами, на которых видна надпись «Мы помним Волынь».

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