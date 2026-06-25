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21:30, 25 июня 2026Бывший СССР

В столице Украины прогремело две серии взрывов

В Киеве произошло две серии взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Киеве раздалось две серии взрывов в течение десяти минут. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram.

Первое сообщение о взрывах в столице Украины появилось в 20:57 по московскому времени. Второе сообщение было опубликовано в 21:06. «Снова взрывы в Киеве», — говорилось в нем. До этого издание со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщало об угрозе баллистических атак на Киев.

Неделю назад, 18 июня, Минобороны России сообщало, что был нанесен удар по топливно-энергетическому комплексу Украины.

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