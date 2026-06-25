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21:31, 25 июня 2026Ценности

57-летняя ведущая шоу «Снимите это немедленно!» отдохнула в бикини и восхитила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @natasha_stefanenko

Ведущая шоу о моде «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС, российская и итальянская манекенщица Наталья Стефаненко отдохнула в купальнике и восхитила пользователей соцсетей. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость, проживающая в Италии, снялась во время отдыха на Майорке. Она показала кадры в белом бикини, а также разместила несколько фото с мужем — юристом, предпринимателем и бывшим манекенщиком Лукой Саббиони.

Пользователи высказались о Стефаненко в комментариях. «Самая красивая женщина — это счастливая женщина! Вы красотка», «Прекрасна, как солнце», «Всегда великолепна», «Прекрасна в своей естественности. Одна из немногих, кто не изменил свою внешность», — заявили юзеры.

Ранее в июне в сети также восхитились 74-летней звездой сериала «Клон», бразильской актрисой и экс-моделью Верой Фишер в откровенном виде.

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