В сети восхитились 74-летней звездой сериала «Клон» в купальнике

В сети восхитились звездой сериала «Клон», бразильской актрисой и экс-моделью Верой Фишер в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя артистка, исполнившая роль Иветти Симас, снялась на фоне моря во время отдыха. Она позировала на открытом балконе в слитном черном купальнике и бежевой тунике.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Время не властно. Потрясающей красоты женщина», «Вы прекрасны!», «Просто великолепна!», «Эта женщина не собирается стареть! Очень классно выглядит», «Можете передать ей, что все женщины России безумно ее любят», — заявили пользователи.

В июне в сети восхитились внешностью 97-летней звезды старого Голливуда.