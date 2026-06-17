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21:31, 17 июня 2026Ценности

В сети восхитились 74-летней звездой сериала «Клон» в купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @verafischeroficial

В сети восхитились звездой сериала «Клон», бразильской актрисой и экс-моделью Верой Фишер в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя артистка, исполнившая роль Иветти Симас, снялась на фоне моря во время отдыха. Она позировала на открытом балконе в слитном черном купальнике и бежевой тунике.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Время не властно. Потрясающей красоты женщина», «Вы прекрасны!», «Просто великолепна!», «Эта женщина не собирается стареть! Очень классно выглядит», «Можете передать ей, что все женщины России безумно ее любят», — заявили пользователи.

В июне в сети восхитились внешностью 97-летней звезды старого Голливуда.

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