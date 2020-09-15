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«Норникель» и ученые РАН подписали программу ликвидации разлива в Норильске

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Фото: пресс-служба «Норникель»

Компания «Норникель» и Сибирское отделение РАН договорились о реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске и о выработке правил правил промышленного производства в российской Арктике, сообщила пресс-служба ГМК.

Такая большая программа сотрудничества стала первой для российского горно-металлургического бизнеса. Присутствовавший при подписании соглашения полномочный представитель президента Сергей Меняйло отметил, что это пример ответственного отношения к природе предприятиями. Он указал, что участники Большой норильской экспедиции занимаются не только выявлением причин и последствий разлива топлива, но также масштабно и комплексно изучат территорию Таймыра, создадут объективную картину экосистемы. «Выводы и рекомендации экспедиции будут востребованы для решения поставленных президентом России задач по развитию Арктики», — сказал Меняйло.

Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев добавил, что результаты экспедиции позволят получить ясную картину последствий инцидента и определить наиболее эффективные способы восстановления экологии. «Стратегическая задача соглашения заключается в разработке новой концепции и принципов ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне России», — пояснил он.

По его словам, компания направила максимум усилий на ликвидацию аварии, все задействованные службы работали с опережением графика.

В начале сентября ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН завершили полевой этап экспедиции. Они провели приборные измерения, собрали несколько тысяч образцов воды и грунтов, живых организмов и растений. Сейчас идут лабораторные исследования и анализ данных. Этот этап займет минимум два-три месяца. В результате будет понятна хронология антропогенного и техногенного влияния на Таймыре, получена информация о точных контурах загрязнения и изменении в состоянии многолетнемерзлых грунтов. Комплексный отчет ориентировочно будет готов к концу 2020 года.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.

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