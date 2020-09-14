Генпрокуратура оценила бездействие бывшего мэра Норильска при разливе топлива

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина, которого обвиняют в халатности, проявленной во время экологической катастрофы в мае 2020 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в мае 2020 года из резервуара на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива вследствие аварийной разгерметизации. Однако мэр в течение двух дней не принимал мер по ликвидации разлива нефтепродуктов. Следствие оценило бездействие Ахметчина в условиях чрезвычайной ситуации и обвинило его в халатности. Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде.

Уголовное дело бывшего мэра будет рассматриваться по существу в Норильском городском суде.

9 сентября Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела Ахметчина.

Авария произошла 29 мая, в результате тысячи тонн топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от произошедшей экологической катастрофы в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы.

20 июля Ахметчин ушел в отставку с поста мэра Норильска.

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