Российских нефтяников и другие ресурсодобывающие компании обязали платить коренным народам за причиненный ущерб. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Новые правила предусматривают, что добывающие компании будут заключать специальные соглашения с региональными советами представителей малочисленных народов. В нем должны быть, среди прочего, оговорены размер предполагаемого ущерба (включая упущенную из-за деятельности компаний выгоду) и порядок его возмещения.

Советы в свою очередь должны будут выносить проект соглашения на общественное обсуждение и информировать о нем региональные органы власти. Нынешнее законодательство не регулирует порядок выплаты компенсаций за деятельность ресурсодобывающих компаний. Вопрос может решаться в индивидуальном порядке.

В августе российский «Абориген-Форум», защищающий интересы коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратился к американскому бизнесмену, основателю и главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию компании «Норникель», ответственной за аварию на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошла утечка 21 тысячи тонн дизельного топлива.