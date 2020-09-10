Ученых заинтересовало культурное наследие малочисленных народов России

Ученых музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) заинтересовало этнокультурное наследие коренных малочисленных народов России — учреждение запустит проект по его изучению. Об этом сообщил директор музея Андрей Головнев во время пресс-конференции ТАСС.

Головнев рассказал, что коренных народов осталось меньше одного процента, но это этнические меньшинства — они создают поликультурность и вносят многообразие. Несмотря на то, что некоторых народов осталось всего по несколько десятков человек, ценность их наследия не снижается, уточнил специалист. Он добавил, что исследование продлится три года, оно уже началось и завершится в 2022 году.

При этом, несмотря на глобализацию, количество этничностей увеличивается, и некоторые из них хранят остатки древней культуры. Исследование не будет заниматься подсчетом народов и их представителей — оно направлено на сохранение культурного наследия и самосознания. Головнев уточнил, что малочисленными считаются народы, чья численность не превышает 50 тысяч человек. Этносы, которые пересекут эту черту в ближайшее время, не будут изучаться в рамках проекта.

В июле стало известно, что общины коренных малочисленных народов на Камчатке получат от местных властей пять миллионов рублей. Эти деньги можно потратить на традиционную деятельность — разведение оленей, охоту, рыболовство, народный промысел. Разрешено покупать инвентарь, орудия, одежду, транспорт и прочее. ВСего в Камчатском каре живет более 14 тысяч представителей коренных народов Севера.