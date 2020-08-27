Детей коренных народов Севера доставят из тундры в школу

Около 4 тысяч детей представителей коренных малочисленных народов Севера к началу учебного года будут доставлены из тундры в школы-интернаты Ямало-Ненецкого округа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Большую часть учеников заберут на вертолетах. «Пилотам в поиске стойбищ семей оленеводов оказывают помощь проводники, знающие места проживания и маршруты каслания», — объяснила заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.

Школьников примут 24 учебных заведения в городе Муравленко, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Красноселькупском и Приуральском районах. В этом году в первый класс пойдут 825 детей кочевников Арктики, уточнили власти.

При сборе, который продлится до 9 сентября, будут соблюдены все санитарно-эпидемические требования: детям измерят температуру, обеспечат масками и обработают руки антисептиком. В школах перед их приездом проведут генеральную уборку, во всех помещениях будет проводиться постоянная дезинфекция. Каждое утро учащиеся и педагоги станут проходить внешний медосмотр и бесконтактную термометрию. Для классов организованы индивидуальные расписания уроков и графики питания, обучение пройдет в закрепленном за группой кабинете.