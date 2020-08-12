В России появился информационный портал на пяти языках коренных народов Севера

Информационный портал на двух государственных и пяти языках коренных народов Севера заработал в России в канун Дня коренных народов мира. Сайт ilken.ru будет доступен на русском, якутском, эвенском, эвенкийском, юкагирском, долганском и чукотском, в будущем — на английском, сообщает The Arctic.

Ресурс будет публиковать новости, статьи, репортажи, очерки, фотоиллюстрации, видеосюжеты о происходящем в жизни коренных северян по всей стране. Также там появятся материалы с этнографической, литературной и другой информацией, о творчестве северян в разных жанрах и о деятельности структур, содействующих социально-экономическому развитию Арктики и её жителей. Работой над наполнением сайта займутся корреспонденты газеты «Илкэн».

По замыслу авторов проекта, портал поможет популяризировать языки, культуру, традиционные виды деятельности коренных народов Севера. «Сегодня во всем мире, в том числе в нашей стране, возрос интерес к развитию Арктики, а значит, и ее коренных жителей. Потому надеемся, что наш портал будет востребован и получит своих читателей», сказал главный редактор газеты «Илкэн» Валентин Христофоров.

Ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы развития Арктики будет выпущено около 12 тысяч учебников по арктиковедению для разных школьных классов на 15 языках народов Севера.