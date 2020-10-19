Бывшему мэру Норильска вынесли приговор по делу об экологической катастрофе

Красноярский краевой суд вынес приговор бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину по делу о разливе топлива и загрязнении окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый признан виновным в халатности, приведшей к экологической катастрофе, и осужден на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы.

По данным Генпрокуратуры, в мае 2020 года из резервуара на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива вследствие аварийной разгерметизации. Однако мэр в течение двух дней не принимал мер по ликвидации разлива нефтепродуктов. Бездействие Ахметчина в условиях чрезвычайной ситуации привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде.

Авария произошла 29 мая, в результате тысячи тонн топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от произошедшей экологической катастрофы в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы.

20 июля Ахметчин ушел в отставку с поста мэра Норильска.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться