«Норникель» оплатит переселение россиян из Норильска и Дудинки в 2021 году

Компания «Норникель» в 2021 году оплатит переселение россиян из Норильска и Дудинки на юг и выделит на это 830 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК Андрей Грачев.

Программа по переселению северян была рассчитана на десять лет, срок ее действия истекает в этом году. В связи с этим в «Норникеле» решили в одностороннем порядке продолжить финансирование и выделить на следующий год традиционную сумму в 830 миллионов. «В настоящее время Владимир Олегович Потанин, президент компании, принял решение, независимо от того, будет программа продолжена или нет, выделить 830 млн рублей на 2021 год», — сказал Грачев.

Почти за десять лет в рамках проекта переехало более шести тысяч семей северян. Большинство поселилось на юге Красноярского края, в Москве, Петербурге и Ленинградской области.

Соглашение о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки было подписано в 2011 году между министерством регионального развития, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норильским никелем». С 2016 года федеральный центр прекратил свое участие.