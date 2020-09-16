«Норникель» займется развитием оленьих пастбищ в Красноярском крае

Компания «Норникель» в 2021 году проведет анализ состояния оленьих пастбищ на севере Красноярского края, чтобы оценить перспективы развития домашнего оленеводства в регионе. Об этом сообщил заместитель директора заполярного филиала РМК Вячеслав Щукин, передает ТАСС.

Замдиректора отметил, что компания изучит оленеемкость пастбищ, то есть их способность обеспечить кормом определенное количество особей в течение срока использования. Также «Норникель» проанализирует возможность зарыбления водоемов, пострадавших от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае этого года.

Ранее в РМК представили план рекультиващии земель после аварии на ТЭЦ, который рассчитан до 2022 года. В этом году будут расставлены нефтеловушки и ликвидированы дренажные системы, построенные при ведении работ. Весной 2021 года построят боновые заграждения. С 2021-го по 2022 год специалисты проведут комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Поголовье домашних оленей на Таймыре достигает 130 тысяч особей. В основном оленеводством занимаются на западе полуострова.