«Норникель» поможет коренным малочисленным народам Таймыра

Компания «Норникель» составила план мероприятий для помощи в развитии коренных малочисленных народов севера (КМНС) на Таймыре. Об этом сообщил старший вице-президент по устойчивому развитию ГМК Андрей Бугров, передает ТАСС.

Содействие будет оказано по социально-экономическим и культурным направлениям, в защите традиционной среды обитания, хозяйствования и промыслов. В частности, компания закупит рефрижераторные установки, собирается участвовать в строительстве цехов по переработке рыбы и туш северного оленя, а также этнокомплексов с пошивочными мастерскими по изготовлению изделий из меха, кожи, бивней.

Бугров отметил, что программа сформирована на мнения местного населения и на основе предложений компании, со временем она может дополняться. «На 25 сентября этого года в Москве запланировано подписание соглашения между компанией и тремя ассоциациями КМНС», — добавил он.

Размер финансирования мероприятий пока не определен.

Ранее «Норникель» собрался провести анализ состояния пастбищ на севере красноярского края для оценки перспектив развития домашнего оленеводства в регионе.