Северный флот и РГО завершили арктическую экспедицию

Северный флот и Русское географическое общество (РГО) завершили экспедицию по изучению островных архипелагов Арктики, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследователи прошли по местам по местам зимовки пропавшего без вести барона Толля и других полярных экспедиций. Они преодолели больше 11 тысяч морских миль, а также нашли 125 уникальных артефактов. Впервые в истории арктических походов экспедиция обогнула архипелаг Северная Земля с севера.

Участники экспедиции искали следы тех, кто первым начал изучать северные земли, чтобы пополнить их биографию новыми факторами, а также сохранить историю освоения Арктики и напомнить всем имена первых полярников. Исследователи также оценили влияние глобального потепления на процесс таяния льдов. «Знать последствия этого России как стране с самыми протяженными арктическими границами крайне важно», — отметили в РГО.

Ученые обнаружили ряд исторических находок XVII века в заливе Симса моря Лаптевых: старинные монеты, колокольчики, стеклянные бусины, нательные крестики. Экспедиция также обследовала останки нескольких кораблей, погибших в Карском море в ХХ веке.

Данная экспедиция — третья по счету, которую Русское географическое общество провело совместно с Северным флотом.