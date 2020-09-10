Экспедиция Северного флота нашла в Арктике исторические артефакты поморов

Участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) обнаружили исторические артефакты на берегу залива Симса в море Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного флота.

Среди находок — бирюзовая бусинка и семь монет XVII века. По мнению участвующих в исследовании историков, объекты свидетельствуют о раннем освоении Северного морского пути поморами.

«По итогам обработки материалов, собранных экспедиционным отрядом, будет подниматься вопрос об организации и планировании в данный район отдельной археологической экспедиции», — цитирует служба слова научного руководителя экспедиции полковника Сергея Чуркина.

В публикации отмечается, что предыдущая экспедиция в эти территории Арктики прошла в 1940-х годах. Тогда также были обнаружены предметы XVII века.

Ранее экспедиция Северного флота и РГО уточнила координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря и определила местоположение в море останков нескольких погибших в ХХ веке судов. Также найдены следы экспедиции арктического исследователя Владимира Русанова, который вместе со своей командой погиб на Новой Земле предположительно в 1913 году.