Археологи нашли древнюю стоянку человека на месте ледников в Карелии

Российские исследователи обнаружили следы поселений эпохи мезолита на месте бывших ледников в районе Ладожского озера в Карелии, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Института археологии РАН.

Археологи начали раскопки и впервые изучили объекты культурного наследия «Стоянка Укса III», «Стоянка Укса IV» «Стоянка Укса VIII» и «Стоянка Укса IX», когда они попали в зону строительства автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля. Всего было исследовано 2200 квадратных метров территорий. Сами стоянки человека находятся возле деревни Ууксу на берегу реки Ууксунйоки и относятся к VII-II тысячелетиям до нашей эры, то есть к каменному веку.

В ходе работ специалисты смогли выявить структуру наиболее древнего из исследуемых поселений Укса VIII и проследить три этапа его освоения. Находка позволит продвинуться в изучении мало исследованного археологами Северо-Восточного Приладожья и поможет понять, как заселялась территория, кто здесь жил, какими были их быт, хозяйство, орудия труда и охоты.

«Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги еще не понизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную: рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы», — рассказал научный руководитель Уксинского отряда Северной экспедиции ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

Среди наиболее интересных находок были остатки жилища с очагом в центре, который трижды перестраивали. Ожерельев отметил, что особенности его конструкции свидетельствуют о длительном существовании поселения. Возможно люди жили в доме сезонно. Радиоуглеродный анализ собранного древесного угля поможет ученым узнать абсолютный возраст стоянки и как долго функционировал каждый из трех очагов.

При раскопках археологи нашли более шести тысяч различных предметов. Среди используемых в быту орудий были ножи, резцы, скребки, долотовидные орудия, мотыги, шлифованные тесла.

Территория Карелии долгое время находилась подо льдами. Примерно 14–12,5 тысячи лет назад ледники валдайского оледенения начали отступать. Люди на берегах Ладожского озера появились около пяти тысяч лет назад.

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