Археологи нашли в Ямальском районе древнее жилище с ценными артефактами

Ученые Научного центра изучения Арктики провели экспедицию на юге Ямальского района и нашли там древнее жилище с ценными артефактами. Об этом сообщается на странице «Мой Ямальский район» во «ВКонтакте».

Археологи исследовали поселение «Стоянка Йоркутинская», датированную приблизительно 4 тысячелетием до нашей эры, и прилегающую территорию. Они обнаружили там многочисленные фрагменты керамики, каменные орудия, костные останки северного оленя и образцы почв, которые помогут изучить климат того периода.

Основным занятием населения была охота на северного оленя. К такому выводу исследователи пришли, обнаружив каменные орудия — скребки для выделки шкур и крупные наконечники копий. Скребки похожи на те, что использовались позднее в раннем железном веке и средневековье.

В радиусе одного километра от «Йоркутинской стоянки» удалось обнаружить пять новых памятников., Их изучение позволит лучше понять динамику древней экономики, хозяйства и расселения в период перехода от каменного к бронзовому веку.

В ноябре 2019 года в вечной мерзлоте Якутии в районе реки Индигирка обнаружили мумифицированные останки двухмесячного щенка, им насчитывается около 18 тысяч лет. Тело животного было в хорошем состоянии — сохранились зубы, нос, шерсть и ресницы. Его нашли еще в 2018 году, но сначала исследователи решили, что это детеныш семейства псовых конца XIX века. Через год выяснилось, что по ДНК не удалось определить, собака это или волк. Совместно со шведскими экспертами ученые предположили, что это может быть волкопес, предок домашних собак.