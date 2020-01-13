Найденные в Арктике древние артефакты покажут в Британском музее

Британский музей получил от Российской академии наук (РАН) несколько древних экспонатов для выставки, посвященной истории, климату и жителям Арктике, пишет The Guardian.

Возраст некоторых из переданных экспонатов — до 28 тысяч лет. Речь идет, например, о декоративные изделия из бивня мамонта. Вместе с клыками моржей, из которых сделаны украшения и иглы для шитья, они были найденыв Сибири из-за таяния ледников.

Куратор коллекций Британского музея Джаго Купер отметил, что находки во время раскопок на северо-востоке Сибири были удивительно удачными, но омрачены катастрофическими климатическими обстоятельствами,благодаря которым и удалось обнаружить артефакты. «Вместе с арктическими льдами тает и верная мерзлота. Отлично сохранившиеся из-за низких температур вещи, принадлежащие местным древним обитателям, теперь поднимаются к поверхности земли», — сказал он.

Главным экспонатом станут инуитские сани из Гренландии, сделанные из их костей и плавников нарвала и северного оленя. В 1818 году их купил во время экспедиции британский полярный исследователь Джон Росс.

Выставка пройдет с 28 мая по 23 августа.

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