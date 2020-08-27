Археолог рассказал о покорении людьми «мамонтовой степи» в Арктике

Жившие около 28,5-27 тысяч лет назад на севере современной Якутии люди смогли наладить уникальные технологии охоты и ведения домашнего хозяйства, благодаря чему покорили «мамонтовые степи» с огромными стадами диких животных. Об этом рассказал руководитель экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, кандидат исторических наук Владимир Питулько, передает ТАСС.

Археологи ИИМК РАН несколько лет ведут раскопки Янской стоянки на севере современной Якутии. За это время они нашли множество предметов, которые говорят о разных сторонах жизни древних людей Восточно-Сибирской Арктики. Исследователям удалось раскрыть технологии производства игл и шильев, а также предметов охотничьего инвентаря — длинных острий для охоты на мамонтов и других крупных животных, в том числе хищников. По их словам, такие предметы помогли покорить жизнь в Арктике. Так, благодаря технологиям шитья люди смогли обеспечить себя одеждой, обувью, спальными принадлежностями, предметами быта и жильем.

Ученые предположили, что у древних людей в Восточно-Сибирской Арктике было сложное социальное устройство, информационные и идентификационные системы, а также отчетливые представления о личности. Они сделали такие выводы, изучив покрытые орнаментами и изображениями украшения. По их данным, на стоянке жила малочисленная группа, насчитывавшая около 500 человек, но они обходили проблему близкородственных браков и сохраняли репродуктивное здоровье популяции. Археологи также рассказали, что территории остались заселенными уже после первого проникновения, так как у них не было причин покидать их — условия жизни были приемлемы, много еды, никаких покровных ледников и низкая конкуренция.

18 августа участники экспедиции Северного флота и Русского географического сообщества нашли на Новой Земле остатки строений из бревен, захоронение и древние предметы быта. Они осмотрели становище Ольгинское в Крестовой губе. побывали на острове Врангеля, посетили бухту Южная Сульменева и губу Северная Сульменева. Некоторые находки они забрали с собой на борт буксира МБ-12, например, два четырехлапых якоря.