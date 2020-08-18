Исследователи нашли на Новой Земле древнее захоронение и предметы быта

Участники экспедиции Северного Флота и Русского географического сообщества (РГО) нашли на Новой Земле остатки строений из бревен, захоронение и древние предметы быта. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Исследователи нашли артефакты в разных точках архипелага, они осмотрели становище Ольгинское в Крестовой губе. побывали на острове Врангеля, посетили бухту Южная Сульменева и губу Северная Сульменева. Некоторые находки они забрали с собой на борт буксира МБ-12, например, два четырехлапых якоря.

18 августа они намерены достичь мыса Желания, самой северной части Новой Земли, чтобы установить там памятный знак в честь 175-летия РГО.

7 августа сообщалось, что ученые Научного центра изучения Арктики нашли на юге Ямальского района древнее жилище. Они исследовали поселение «Стоянка Йоркутинская», датированную приблизительно 4 тысячелетием до нашей эры, и прилегающую территорию. Там удалось обнаружить керамику, каменные орудия, кости северных оленей. Исследователи пришли к выводу, что основным занятием населения была охота на северного оленя.