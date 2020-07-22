На Ямале реконструируют признанный памятником культуры 70-летний мерзлотник

На Ямале реконструируют мерзлотник в селе Новый Порт, который 70 лет назад вырубили для хранения рыбы. Об этом рассказала глава региональной Службы охраны объектов культурного наследия Елена Дубкова, передает «Север-Пресс».

Дубкова рассказала, что стены мерзлотника проседают, арочный свод выпрямляется, а по маркерным подпоркам пошли трещины. Это несет угрозу как для самого сооружения, так и для жителей села. По ее словам, чтобы снизить нагрузку на мерзлотник, на территории запретили проезд транспорта до 2022 года.

Строительством мерзлотника занимались спецпереселенцы, его площадь составляет больше гектара. На территории мерзлотника около 200 пещер, вытянувшихся на километр. Хранилище признали памятником культуры в 2008 году, на данный момент его используют по прямому назначению – хранят в нем рыбу. До появления мерзлотника рыбу солили в бочках. На время ремонта прием и хранение рыбы в мерзлотнике приостановят.

В июне на Новой Земле нашли предполагаемое место продовольственного депо исследователей Арктики XIX века. Депо может принадлежать австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, которые открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа. Его заложили 15 августа 1872 года при содействии спонсора Иоганна Вильчека, однако экспедиция Вайпрехта и Пайера им не воспользовалась.