Российские исследователи нашли в Арктике хлеб и колбасу XIX века

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) нашла продуктовый склад XIX века на западном побережье Северного острова архипелага Новая Земля. Среди продуктов были семь ящиков с колбасой и девять бочек с хлебом, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе РГО.

Ящики и бочки все это время хранились в расщелине между двух скал и были засыпаны камнями, поэтому сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть обнаруженного доставлена на борт морского буксира МБ-12 и будет детально исследована.

Еще одна находка исследователей — памятная доска в хорошем состоянии, установленная голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году об экспедиции Виллема Баренца.

Научный руководитель, полковник Сергей Чуркин стал инициатором поиска продуктового депо. На это его подтолкнуло изучение старинных карт и фотографий из австро-венгерской арктической экспедиции 1872-1874 годов под руководством Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.

«Как описывал Пайер в своих дневниках, на продовольственное депо потратили треть всего бюджета экспедиции. В бочках и ящиках они заложили колбасу и хлеб — большое число порций, но депо этим они не воспользовались», — рассказал Чуркин.

В ходе своего путешествия Вайпрехт и Пайер планировали найти северо-восточный проход между Тихим и Атлантическим океанами, который сейчас называется Северным морским путем, отметил заместитель директора по научной работе Российского государственного музея Арктики и Антарктики Михаил Ламакин. Во время экспедиции был открыт архипелаг Земля Франца-Иосифа. Высадка на него проходила в преддверии полярной ночи, исследование территории отложили до весны 1884 года. Зимовка проходила тяжело, люди болели цингой, один человек умер. Болезнь удалось остановить благодаря мясу и жиру белых медведей, которых за все время было убито более 50 особей.

Ранее сообщалось об обнаружении продовольственного депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов, но подробностей не было.

Комплексная экспедиция РГО и Северного флота продлится до октября и пройдет в районе полуострова Таймыр и острова Северный.