Северный флот провел учения рядом с Аляской

Северный флот провел учения по высадке десанта недалеко от Аляски — на тихоокеанском побережье Чукотки. До высадки арктическая группировка прошла по Берингову проливу из Северного Ледовитого океана в Тихий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Агентство уточняет, что высадка прошла на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. После высадки морпехи совершили марш в район учения вблизи населенного пункта Урелики. Там они, помимо рейдовых действий в Арктике, отработали блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Поход кораблей Северного флота длится с 5 августа. В него входят большой противолодочный корабль «Североморск», десантный корабль «Кондопога», спасательное судно «Памир» и ледокол «Илья Муромец».

Ранее участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) обнаружили исторические артефакты на берегу залива Симса в море Лаптевых. Среди находок — бирюзовая бусинка и семь монет XVII века. По мнению участвующих в исследовании историков, объекты свидетельствуют о раннем освоении Северного морского пути поморами.