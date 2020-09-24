Экспедиция Северного флота исследовала затонувший пароход «Челюскин» в Арктике

Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО) обследовал пароход «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море в 1934 году, сообщила пресс-служба СФ.

Исследователи провели трехмерную акустическую съемку с помощью многолучевого эхолота и впервые получили четкие снимки объекта в ходе видеосъемки подводным аппаратом «Марлин-350». Ранее это было сложно реализуемо из-за сильного течения и мутной воды на глубине 50 метров у Берингова пролива, где находится затонувшее судно.

На полученных кадрах отчетливо видны прямоугольные иллюминаторы, носовая и средняя части судна. Не сохранилось название парохода на носу и на корме. «По съемкам специалистами затонувший объект опознан, как пароход "Челюскин"», — говорится в публикации.

После исследования объекта экспедиция отправилась к острову Врангеля, где изучит места, связанные с Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Ранее отряд Северного Флота и РГО обнаружил исторические артефакты на берегу залива Симса в море Лаптевых и продуктовый склад XIX века на побережье Северного острова архипелага Новая Земля.