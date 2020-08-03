Экспедиция изучит место гибели затонувшего на Чукотке парохода «Челюскин»

В Санкт-Петербурге началась подводно-поисковая экспедиция по обследованию места гибели парохода «Челюскин», который затонул в Чукотском море 13 февраля 1934 года. Об этом рассказал участник экспедиции Андрей Краснобаев, передает РИА Новости.

По словам Краснобаева, последние десятилетия никто не изучал историю гибели «Челюскина». Погружения были при советской власти, но тогда не было аппаратуры, которая есть сегодня. Сейчас у исследователей есть техника, которая позволяет создать 3D-модели, проводить качественную фото и видеосъемку, рассказал участник экспедиции. Он добавил, что возможно, участники поднимут артефакты с погибшего судна.

Экспедиция продлится две недели в рамках проекта по сохранению морского исторического наследия России. В ней участвуют представители научного и поискового сообществ России — «Музей мирового океана», «Разведывательный водолазный клуб», «Дом русского зарубежья имени Солженицына» и «Морская спасательная служба».

«Челюскин» был построен советским правительством для освоения Северного морского пути. В день гибели была полярная ночь и сильное сжатие льда. На берег высадили 104 человека, в том числе 10 женщин и двух детей. Операция по их спасению стала первой в мировой истории крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики, пишет РИА Новости.