Российские ученые отправились в Большую норильскую экспедицию на Таймыр

На Таймыре стартовал полевой этап Большой норильской экспедиции для исследования последствий разлива топлива. Российские специалисты до конца августа соберут образцы растений, почв и донных осадков в районе Норильска, возьмут пробы воды из бассейнов таймырских рек и озера Пясино. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в «Ленту.ру».

Команда ученых, принимающих участвие в полевых работах, состоит из 17 человек. Они разделены на пять отрядов: гидробиология, наземные экосистемы, био- и зооразнообразие, донные осадки, многолетнемерзлые грунты. Всего в экспедиции задействовано несколько десятков работников 14 институтов Сибирского отделения РАН: почвоведы, химики, органики, неорганики, ботаники, зоологи, микробиологи.

Сначала исследователи определят зоны риска и оценят степень воздействия нефтепродуктов на окружающую среду, после чего определятся с дальнейшими шагами, сказал специалист по комплексному изучению техногенных систем и месторождений Николай Юркевич.

Директор Красноярского научного центра СО РАН Зоя Янченко отметила, что самым длительным и трудоемким процессом станет сбор проб почв и растений. «Помимо того, что нужно вырыть образец, нужно еще посмотреть морфологию почвы, описать каждый горизонт и взять образцы из каждого горизонта на предмет химического анализа», — уточнила она.

Экспедиция продлится пять месяцев — до ноября. Первые итоги комплексного анализа планируется получить в ноябре-декабре 2020 года. Эти результаты лягут в основу научных рекомендаций для промышленных компаний по природосберегающим решениям для деятельности в Арктической зоне.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошел массивный разлив нефтепродуктов и последующее загрязнение почв и соседних водоемов. Произошедшее признано крупнейшей экологической катастрофой в истории российской Арктики.