«Норникель» разработал план повышения безопасности на объектах

Компания «Норникель» разработала и представила Ростехнадзору план мероприятий, направленных на повышение промышленной безопасности на объектах после разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 24 июля.

План предполагает анализ состояния промышленной безопасности, создание и внедрение системы дистанционного контроля на предприятиях и организацию системного ведения наблюдений за состоянием вечной мерзлоты. «Необходимо приступить к выполнению немедленно, сосредоточив особое внимание на мероприятиях, направленных на недопущение повторения подобных аварий», — отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

«Ростехнадзор занял жесткую позицию по расширению периметра мониторинга промышленных объектов, и "Норникель" ее полностью разделяет. Новая система оценки состояния инфраструктуры позволит повысить безопасность объектов компании. А также поднимет на новый уровень взаимодействие с надзорными органами», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, передает ТАСС.

Авария с разливом нефтепродуктов произошла на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.