Сибири предрекли катастрофу из-за 180 тонн химикатов на обанкротившемся заводе

В закрытом сибирском городе Железногорске на обанкротившейся фабрике хранится около 180 тонн хлорсилана, что может спровоцировать экологическую катастрофу, сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Натарова.

В публикации уточняется, что хлорсилан считается вредным химикатом III класса опасности. Это жидкость, которая дымится в воздухе и взрывается при воздействии воды. Она раздражает кожу и слизистые, может вызывать поражение верхних дыхательных путей. Это вещество находится на складе завода полупроводникового кремния, который признан банкротом и приходит в запустение с 2015 года. Сам объект не охраняется.

«Предприятие подвергает риску возникновения экологической катастрофы десятки тысяч жителей края», — предрек Натаров, отметив, что муниципальные власти бездействуют.

Депутат обратился к губернатору Красноярского края и генеральному прокурору, в МЧС и Росприроднадзор с требованием разобраться в ситуации, повлиять на чиновников и руководство предприятия.

В конце мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошел разлив нефтепродуктов. Серьезно пострадали соседние водоемы и грунт, произошедшее признано крупнейшей экологической катастрофой в истории российской Арктики.