Автомобильная экспедиция впервые добралась до Новосибирских островов

Автомобильная экспедиция Русского географического общества (РГО) впервые добралась до Новосибирских островов в Северном ледовитом океане. Об этом рассказал член команды путешественников Александр Еликов, передает ТАСС.

Общий пробег составил около 10 тысяч километров от Якутска до островов, из них больше половины по бездорожью. Одним из сложнейших участков стали торосы и трещины моря Лаптевых по льду океана.

Участники экспедиции выехали из Якутска 25 января и вернулись 6 марта. Большую часть пути они провели в условиях полярной ночи при экстремально низких температурах. Экспедиция проводилась при поддержке РГО и главы Якутии Айсена Николаева. Во время поездки путешественники снимали многосерийный фильм.

В октябре Русское географическое общество завершило совместную с Северным Флотом экспедицию по изучению островных архипелагов Арктики. Исследователи прошли по местам зимовки пропавшего без вести барона Толля и других полярных экспедиций. Они преодолели больше 11 тысяч морских миль, а также нашли 125 уникальных артефактов. Впервые в истории арктических походов экспедиция обогнула архипелаг Северная Земля с севера.